Regno Unito: Ong, prepararsi ad accogliere migliaia di rifugiati dall'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito si prepara ad accogliere migliaia di rifugiati provenienti dall'Ucraina, esortato da Ong e associazioni di beneficienza. In una lettera pubblicata sul quotidiano "The Times", Ong e associazioni come Save The Children e Amnesty International, hanno esortato il governo di Londra a giocare un ruolo di primo piano nel fornire asilo, cercando di eguagliare lo sforzo fatto anche negli anni 90 dopo il conflitto nell'ex Jugoslavia. Il ministero dell'Interno britannico tuttavia, ha affermato di voler dare priorità ai cittadini britannici e alle loro famiglie, assicurando che lavorerà con i partner internazionali sulla questione dei migranti, man mano che la situazione si svilupperà. Il primo ministro Boris Johnson ha affermato che l'impatto umanitario del conflitto "minaccia di essere enorme", ma ha aggiunto che il Regno Unito deve fare tutto il possibile per stabilizzare l'economia dell'Ucraina e sostenere il suo governo. "Il governo dovrebbe ora rispondere con un'iniziativa ben finanziata, lavorando con i consigli in tutto il Paese, per accogliere gli ucraini che hanno bisogno di un rifugio", si legge nella lettera sottoscritta dagli enti di beneficenza nazionali e internazionali. (Rel)