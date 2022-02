Energia: ministro Petrolio Aoun, la Libia non è in grado di sostituire il gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce della tensione tra la Russia e l’Occidente, la Libia sta cercando mantenere delle posizioni equilibrate, ma non è in grado di produrre abbastanza gas per sopperire a un’eventuale riduzione delle forniture russe all’Europa. Lo ha affermato il ministro del Petrolio e del gas del Governo di unità nazionale della Libia, Mohamed Aoun, secondo quanto riferisce l’emittente televisiva libica “218 tv”. Il ministro ha detto che gli Stati Uniti potrebbero effettivamente chiedere ai paesi nordafricani e mediorientali di aumentare la propria produzione di gas per rifornire l'Europa, ma la Libia - secondo Aoun - non dispone di riserve sufficienti in grado di fare la differenza. (Lit)