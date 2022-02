Sanità: Gemelli, al policlinico le messe della quaresima in diretta dal lunedì al venerdì su Tv2000

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutto il periodo della Quaresima, a partire da mercoledì delle Ceneri 2 marzo fino a mercoledì Santo 13 aprile 2022, dal lunedì al venerdì alle ore 7:00 e alle ore 8:30, saranno trasmesse in diretta su Tv2000 le celebrazioni eucaristiche dalla Cappella “San Giuseppe Moscati” della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, in collaborazione con il Centro Pastorale dell’Università Cattolica e la Cappellania del Gemelli. In occasione dei tempi forti dell’anno liturgico, grazie alla collaborazione con l’emittente televisiva della Conferenza Episcopale Italiana, l’Università Cattolica e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs vogliono offrire una testimonianza di preghiera e di vicinanza a tutti coloro che seguono da casa, dai reparti dell’ospedale o da altre strutture sanitarie. Si legge in una nota del policlinico Gemelli. (segue) (Com)