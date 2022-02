Sanità: Gemelli, al policlinico le messe della quaresima in diretta dal lunedì al venerdì su Tv2000 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Celebrazione Eucaristica trasmessa dal Policlinico Gemelli evidenzia il particolare legame tra i gesti di salvezza e guarigione che il Signore ha fatto verso i malati e l’impegno del personale sanitario che ogni giorno si mette a servizio dei pazienti e dei più fragili per curarli nel corpo e nello spirito, attualizzando così il messaggio evangelico – afferma nella nota S. E. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico generale dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs - L’Eucaristia, inoltre, ci ricorda che tutti siamo stati salvati dall’offerta che Gesù ha fatto di sé sulla croce e che in questa luce ogni sofferenza è preziosa perché può essere unita a quella del Signore e contribuire al bene dell’umanità. Dentro questo particolare legame che unisce in modo indelebile gesto eucaristico e impegno degli operatori sanitari, come è emerso in modo particolare nel corso della pandemia, risplende il senso pasquale dell’esistenza. E verso lo splendore della Pasqua vogliamo camminare insieme in questo tempo quaresimale coltivando lo spirito sinodale di reciproco ascolto e di condivisione”. (Com)