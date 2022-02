Ucraina: presidente della Serbia Vucic presenta oggi posizione del Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento della Serbia e leader del Partito socialista serbo (Sps), Ivica Dacic, ha detto ieri che la Serbia "non deve unirsi" alle sanzioni preparate contro la Russia. Ospite dell'emittente pubblica "Rts", Dacic ha detto che la Russia ha compiuto un'aggressione contro l'Ucraina, ma nonostante questo la Serbia, a suo avviso, non dovrebbe aderire alle sanzioni contro Mosca perché i Paesi che chiedono oggi alla Serbia di farlo "non hanno aiutato nel 1999", quando il Paese balcanico è stato bombardato dalla Nato. "Siamo forse una potenza energetica, per cui quindi tutto dipende da come ci dichiareremo? Dobbiamo occuparci dei nostri interessi. Siamo morti a sufficienza per gli altri. Dobbiamo preservare le relazioni con l'Ue e con la Russia e la Cina, perché nessuno ci difenderà se loro (Russia e Cina) smetteranno di difenderci", ha detto Dacic. (segue) (Seb)