Ucraina: presidente della Serbia Vucic presenta oggi posizione del Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente del Parlamento serbo la crisi in Ucraina è avvenuta perché "l'occidente non ha rispettato l'accordo" secondo cui la Nato non sarebbe andata a est. "Sia il popolo ucraino che quello russo pagheranno un prezzo alto. Facciamo appello alla pace", ha concluso Dacic. Nella serata del 23 febbraio Vucic ha annunciato che "entro 48 ore" la Serbia darà "una risposta completa" alla crisi ucraina. Il capo dello Stato ha così replicato alla richiesta dell'Unione europea di un allineamento di Belgrado alle sanzioni preparate nei confronti della Russia. "Le nostre posizioni sono completamente basate sul rispetto del diritto internazionale, sono di principio e non differiranno in relazione a ciò che abbiamo pensato e detto nel 2000 o nel 2016", ha affermato Vucic. (Seb)