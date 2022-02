Ucraina: M5s -LcR, Roma Capitale esponga la bandiera della pace per ribadire il proprio no alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore il mondo intero è in apprensione per le sorti dell'Ucraina, vittima di un terribile attacco militare che sta sconvolgendo la vita di milioni di civili. Proprio al fine di mostrare concretamente la vicinanza di Roma Capitale al popolo ucraino, i gruppi consiliari del Movimento Cinque Stelle e della Lista Civica Raggi Ecologia - Innovazione propongono al sindaco Gualtieri di esporre la bandiera della pace all'esterno del Campidoglio e delle sedi dei 15 Municipi capitolini. Un'iniziativa con cui Roma Capitale può ribadire il proprio rifiuto netto e deciso alla guerra e a ogni pratica antidemocratica che si sta perpetrando in violazione dei più elementari diritti umani in terra ucraina". Lo dichiarano, in una nota congiunta, i gruppi consiliari capitolini M5s e lista civica Raggi. (Com)