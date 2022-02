Thailandia-Malesia: oggi incontro premier Prayut e Ismail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Ismail Sabri Yaakob, giunto ieri in visita in Thailandia, incontrerà oggi l’omologo Prayut Chan-o-cha. L’incontro, riferisce una nota del ministero degli Esteri di Kuala Lumpur, offrirà ai due leader l’opportunità di discutere di come rafforzare le relazioni bilaterali. La cooperazione economica, la ripresa post Covid, la riapertura delle frontiere, i progetti di connettività sono i temi in agenda. Tra gli appuntamenti è previsto anche quello con la Camera di commercio Malesia-Thailandia. La visita si concluderà il 26 febbraio. Secondo anticipazioni della stampa saranno firmati protocolli d’intesa tra Pharmaniaga Research Centre e Bio-Innova; Pharmaniaga LIfeScience e BioNet-Asia; Covid Medicare Support Ins (Cmsi) e Acquest Healthcare Stem Cell Research & Development.(Fim)