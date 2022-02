Regno Unito: Covid, ministro Sunak accusato di aver partecipato a feste Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak è stato accusato di aver infranto le leggi sull'isolamento, partecipando ad un incontro di gruppo per il compleanno del primo ministro Boris Johnson il 19 giugno 2020. Si tratta di uno dei 12 eventi sotto indagine della polizia Metropolitana di Londra (Met) per le presunte violazioni delle norme Covid del Regno Unito. Due giorni fa, il Tesoro ha confermato che Sunak è uno dei 50 funzionari, tra cui il primo ministro, a cui è stato chiesto di compilare un questionario in merito alle feste, con domande per fornire informazioni più dettagliate sulla loro presunta partecipazione. Fonti vicine a Sunak hanno fatto sapere che anch'egli era presente all'evento, tenutosi nella sala del governo al numero 10 di Downing Street. Il quotidiano "The Telegraph" poi ha rivelato che Sunak non avrebbe ancora compilato il questionario e alcuni suoi collaboratori sostengono che il cancelliere sia "entrato nella stanza solo per una riunione sulla pandemia, mentre la riunione stava finendo". (Rel)