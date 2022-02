Ucraina: Grecia, Bulgaria e Romania chiedono all'Ue Consiglio straordinario Energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia, Bulgaria e Romania chiedono la convocazione d'urgenza del Consiglio Ue dell'Energia sul crisi energetica che si prospetta in Europa dopo l'attacco russo all'Ucraina. In una lettera congiunta, i ministri dell'Energia di Grecia, Bulgaria e Romania – Kostas Skrekas, Alexander Nikolov e Virgil Popescu - chiedono la convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri dell'Energia dell'Unione europea. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa romena "Rador", nella lettera viene definita necessaria una risposta immediata e decisa a livello europeo dopo l'esplosione dei prezzi dell'energia causata dall'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia. "Questa è una situazione di crisi che richiede una risposta a livello dell'Ue per proteggere i cittadini, le industrie e le economie dalle conseguenze catastrofiche della crisi energetica", si legge nella lettera. "Alla luce degli sviluppi, invitiamo la presidenza francese (del Consiglio dell'Ue) a convocare al più presto una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri dell'Energia per discutere delle condizioni estreme che dobbiamo affrontare e per adottare le misure necessarie a livello dell'Ue", si legge nella lettera. (Rob)