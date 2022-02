Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principli appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEIl presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, insieme all'assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile, coordinatrice del tavolo territoriale Claudia Terzi, e all'assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Lara Magoni, partecipano all'inaugurazione della Casa e dell'Ospedale di Comunità di Borgo Palazzo. A seguire, alle ore 11.30, è prevista l'inaugurazione della Casa di Comunità di Gazzaniga (BG) e alle 12.30 quella di Calcinate (BG). A margine degli appuntamenti è previsto un punto stampa.Ospedale Papa Giovanni XXIII, sede di Borgo Palazzo, Via Borgo Palazzo, 130 – Bergamo (ore 9.30)L'ITIS Magistri Cumacini di via Colombo a Como in località Lazzago ospita la quarta tappa dell'iniziativa "I giovani incontrano le istituzioni". Introducono i lavori la Preside dell'istituto Laura Francesca Rebuzzini e il Provveditore Marco Bussetti. intervengono il Sindaco di Como Mario Landriscina, il Presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca e il Questore di Como Giuseppe De Angelis. Ad affiancare il Presidentedel consiglio regionale, Alessandro Fermi, ci sono la Vice Presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza e il Consigliere Segretario Dario Violi. Testimonial d'eccezione dell'iniziativa è Javier Zanetti, storico capitano dell'Inter e oggi Vice Presidente della società nerazzurra, che racconterà l'esperienza della Fondazione Pupi.ITIS Magistri Cumacini, Via C. Colombo Località Lazzago, Como (ore 10:30)Conferenza stampa di preasentazione di una serie di iniziative dedicate alla internazionalizzazione delle aziende de sistema agroalimentare lombardo all'Expo di Dubai,. Ambasciatore della spedizione è il maestro pasticcere Iginio Massari. Sono presenti l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi, il maestro Iginio Massari e i rappresentanti dei consorzi coinvolti.Sede territoriale della Regione Lombardia via Dalmazia, 92 Bresacia (ore 11)VARIEConferenza stampa “Fit for investments? Piani e programmi per la Transizione Ecologica. Una comparazione internazionale”. Intervengono, Nicola Monti (Ad Edison); Gilberto Dialuce (Presidente Enea); Giuseppe Ricci (Presidente Aidic); Dario Soria (Assocostieri); Andrea Zaghi ( Elettricità Futura); Paolo D'Ermo, (Segretario Generale WEC Italia)Palazzo Edison, Foro Buonaparte ,31 (ore 9:30)Conferenza stampa Elettricità Futura "La Soluzione strutturale all'emergenza caro energia". Intewrvengono: Agostino Re Rebaudengo Presidente Elettricità Futura; Renato Mazzoncini, Vice Presidente Elettricità Futura, amministratore delegato A2A; Nicola Lanzetta, Vice Presidente Elettricità Futura, Direttore Enel Italia; Paolo Merli, Vice Presidente Elettricità Futura, Amministratore Delegato Erg; Giuseppe Argirò, embro del Consiglio Direttivo Elettricità Futura, Amministratore Delegato CVAFondazione Stelline, corso Magenta, 61 (ore 10)Presidio sindacale in concomitanza con lo sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori di Sea spaArea arrivi dell’aeroporto di Linate (Ore 10:30 - 13:30)Disabilità e inclusione: Contrastare la segregazione: premessa necessaria per il protagonismo delle persone con disabilità. Intervengono: Giovanna Iannantuoni, Rettrice Università degli studi di Milano Bicocca; Roberta Garbo, Delegata della Rettrice per la disabilità e i disturbi specifici di apprendimento; Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Regione Lombardia. Introduzione: Erika Stefani, Ministro per le disabilitàUniversità degli studi di Milano-Bicocca, Ed U6 - Sala Rodolfi (ore 14)il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni partecipa all'incontro "Internazionali, sostenibili, attrattivi. La moda, gli eventi e il futuro delle eccellenze italiane" organizzato a Milano per l'edizione 2022 di WSM - "White Sustainable Milano" nell'ambito della Milano Fashion Week.Partecipano anche: Brenda Bellei Bizzi, Ceo White Milano; Gloria Zavatta, Direttore Sostenibilità & Legacy Fondazione Milano Cortina 2026; Massimiliano Finazzer Flory, drammaturgo, attore e regista.Padiglione Visconti , via Tortona 58, (ore 15:30) (Rem)