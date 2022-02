Giappone: output industriale in calo per il secondo mese consecutivo a gennaio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo del Giappone è cresciuto del 5,4 per cento su base annua tra ottobre e dicembre dello scorso anno, e dell'1,3 per cento in termini reali rispetto al trimestre precedente. La crescita nel quarto trimestre 2021 riflette una ripresa dei consumi privati legata alla conclusione dello stato di emergenza nazionale pandemica sul territorio nazionale. L'aumento del prodotto interno lordo è il primo dopo due trimestri di decrescita, ma ha comunque mancato di un decimo di punto la media delle previsioni formulate dagli economisti consultati nell'ambito di un sondaggio dell'agenzia di stampa "Kyodo". I consumi privati sono cresciuti del 2,7 per cento tra ottobre e dicembre scorsi. Secondo il ministro di Stato incaricato della rivitalizzazione economica, Daishiro Yamagiwa, "il Pil reale del Paese è quasi tornato ai livelli pre-pandemia". (segue) (Git)