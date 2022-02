Ucraina: ministero Esteri, Taiwan imporrà sanzioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan si unirà agli Stati Uniti e ad altri Paesi nell'imporre sanzioni contro la Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina. È quanto riferito dal ministero degli Affari esteri dell'Isola in una nota. Al fine di costringere la Russia a fermare la sua aggressione militare contro Kiev e a riavviare il dialogo pacifico tra tutte le parti interessate il prima possibile, il governo di Taiwan si unirà alle sanzioni economiche internazionali contro la Russia, recita la nota del dicastero. “Quest’azione ha messo a repentaglio la pace e la stabilità regionale e globale. Ha posto, inoltre, la minaccia più seria all'ordine internazionale basato su regole e al sistema di leggi internazionali che garantiscono e tutelano la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi”, denuncia la nota. Taiwan continuerà a coordinarsi strettamente con gli Stati Uniti e alle altre economie “che la pensano allo stesso modo” per liberare “l'Ucraina dagli orrori della guerra”, aggiunge il ministero. (Cip)