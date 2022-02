Ucraina: Venezuela condanna rottura accordi di Minsk da parte di Nato e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela condanna "l'aggravarsi della crisi in Ucraina", una conseguenza della rottura degli accordi di Minsk da parte della Nato. "Lanciamo un appello per la ricerca di soluzioni pacifiche per dirimere le differenze tra le parti. Il dialogo e non l'ingerenza sono garanzie della Pace", scrive il presidente, Nicolas Maduro, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La fuoriuscita dagli accordi di Minsk promossa dagli Usa, si legge in una nota, ha provocato la violazione del diritto internazionale "e ha generato forti minacce contro la Federazione di Russia, la sua integrità territoriale e sovranità". Caracas lancia un invito a riprendere la strada "dell'intesa diplomatica" riaffermando i meccanismii contemplati dalla Carta delle Nazioni Unite e "respinge l'applicazione di sanzioni illecite e attacchi economici contro il popolo russo, che danneggino in modo consistente la possibilità di godere dei loro diritti umani". (Vec)