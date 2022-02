Vietnam: derivati petrolio, Hanoi aumenterà le importazioni nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam importerà 2,4 milioni di metri cubi di prodotti petroliferi nel secondo trimestre 2022 per compensare il calo della produzione nazionale. Lo ha annunciato oggi il ministero dell'Industria e del commercio vietnamita. Il Paese sconta una carenza di forniture petrolifere a seguito del taglio della produzione nella sua principale raffineria il mese scorso, per effetto di divergenze tra gli azionisti in merito al finanziamento delle acquisizioni di petrolio greggio. (Fim)