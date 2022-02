Ucraina: Zelensky, sanzioni contro la Russia non sono abbastanza dure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente non ha imposto sanzioni abbastanza dure contro la Russia dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha parlato questa mattina rivolgendosi alla nazione. Secondo Zelensky, "il mondo sta continuando a osservare da lontano cosa sta succedendo in Ucraina". Il capo dello Stato ucraino ha quindi lanciato un nuovo appello al dialogo: "Presto o tardi, la Russia dovrà parlare con noi, dirci come porre fine alle ostilità e terminare quest'invasione. Prima inizieranno questi colloqui, meno perdite ci saranno", ha detto il presidente ucraino. (Kiu)