Usa: Corte Suprema, Biden pronto ad annunciare la nomina

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha preso una decisione in merito al profilo del prossimo giudice della Corte Suprema, che sarà chiamato a sostituire il dimissionario Stephen Breyer. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn", che cita "molteplici fonti" nel panorama dell'informazione Usa. Il presidente potrebbe annunciare il nome della candidata nella giornata di oggi: si tratterebbe, secondo la "Cnn", della giudice della Corte d'appello di Washington Ketanji Brown Jackson. Come promesso durante la campagna presidenziale dello scorso anno, e come anticipato nelle scorse settimane, il presidente Usa avrebbe dunque selezionato una donna afroamericana. Ieri, 24 febbraio, si è espresso a sostegno della possibile nomina di Jackson l'avvocato per i diritti civili Ben Crump: "Per la giudice Jackson non ci sarà alcuna curva di apprendimento Conosce la legge, ha deliberato con professionalità, è una veterana. Jackson ha le credenziali e la determinazione che la pone nella stessa lega degli attuali giudici (della Corte Suprema), se non al di sopra", ha dichiarato Crump. (Nys)