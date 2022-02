Ucraina: Zelensky, restiamo soli a difenderci, la Nato non è pronta ad accettarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina rimane sola nella difesa dello Stato, poiché la Nato non è pronta a dare a Kiev le necessarie garanzie per il suo ingresso nell'Alleanza. Lo ha dichiarato nella notte il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio rivolto alla nazione. "Onestamente, tutti hanno paura", ha aggiunto il capo dello Stato riferendosi ai partner occidentali dell'Ucraina. Zelensky ha inoltre osservato che "presumibilmente la Russia vuole parlare dello status neutrale dell'Ucraina". (Kiu)