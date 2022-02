Ucraina: governo, "oggi sarà la giornata più difficile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sarà la giornata più difficile" per l'Ucraina: sono le parole di un consigliere del governo di Kiev che, interpellato dall'emittente televisiva britannica "Sky News", ha fatto sapere che se quella di ieri, prima giornata dell'invasione russa dell'Ucraina, "è stata una giornata incredibilmente straziante", le cose sembrano "destinate a peggiorare". Il consigliere, ricordando che la Russia sta provando a stringere la morsa su Kiev, la capitale ucraina, ha spiegato che le forze armate di Mosca stanno pianificando di utilizzare i carri armati per entrare in città. Il consigliere governativo, tuttavia, ha aggiunto che le forze di difesa ucraine sono pronte a resistere grazie anche ai missili anticarro forniti dagli alleati stranieri. (Kiu)