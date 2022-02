Russia-Regno Unito: Rosaviatsia minaccia Londra di ritorsioni per sanzioni contro Aeroflot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia federale per il trasporto aereo (Rosaviatsia) ha inviato questa mattina un avviso alle autorità aeronautiche britanniche, avvertendo che Mosca potrebbe applicare misure speculari in risposta alle sanzioni contro Aeroflot. In particolare, la parte russa ha invitato il Regno Unito a conformarsi alle disposizioni dell'accordo intergovernativo sui servizi aerei e ad agire in base al principio di parità, per fornire uguali diritti alle compagnie aeree designate. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha annunciato ieri che in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Londra vieterà le attività della compagnia di bandiera Aeroflot nel Regno Unito e imporrà sanzioni anche contro alcune imprese del complesso militare-industriale russo. (Rum)