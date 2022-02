Usa: Covid, Cdc verso superamento linee guida su utilizzo mascherine in ambienti chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) si apprestano ad allentare le linee guida relative all'utilizzo delle mascherine nel contesto della pandemia di Covid-19. Lo anticipa la stampa Usa, ricordando che diversi Stati dell'Unione hanno già assunto iniziative in tal senso, revocando l'obbligo di indossare le mascherine negli ambienti chiusi. Secondo le anticipazioni, le linee guida dei Cdc non terranno più conto esclusivamente dell'andamento dei contagi nel Paese, ma anche di altri fattori, come la capienza ospedaliera, le ospedalizzazioni e i volumi degli spazi interni. I nuovi criteri dovrebbero comportare la revoca della raccomandazione a indossare le mascherine negli ambienti pubblici chiusi nella maggior parte del territorio statunitense. (Nys)