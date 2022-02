Canada: Covid, autorizzato vaccino a base vegetale di Mitsubishi Pharma e GlaxoSmithKline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Canada hanno autorizzato la distribuzione sul territorio nazionale del vaccino contro il Covid-19 Covifenz, sviluppato da Mitsubishi Tanabe Pharma Co e GlaxoSmithKline Plc. Lo ha annunciato oggi l'azienda farmaceutica giapponese. Il farmaco, che fa uso di antigeni ottenuti da piante della famiglia del tabacco è il primo vaccino contro il Covid-19 nel suo genere ad ottenere una autorizzazione per l'impiego di emergenza. In Giappone i test clinici del vaccino sono in corso da ottobre, e l'autorizzazione potrebbe giungere nel terzo trimestre 2022. (Nys)