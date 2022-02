Germania: ministri Finanze ed Economia sostengono aumento spese Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze e dell'Economia e Protezione del clima della Germania, Christian Lindner e Robert Habeck, sostengono l'aumento delle spese per le Forze armate tedesche (Bundeswehr). Secondo i due esponenti del governo federale, l'incremento del bilancio della difesa è reso necessario dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina e dalle criticità della Bundeswehr. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, Lindner ha affermato: “Dobbiamo familiarizzare con il fatto che le nostre Forze armate sono state gestite per molti, molti anni in maniera logorante”. Il presidente del Partito liberaldemocratico ha quindi evidenziato come i politici tedeschi debbano apprendere che “anche la difesa è una priorità politica”. Tuttavia, la pianificazione finanziaria del precedente governo federale prevede una riduzione delle spese militari nei prossimi anni. Al riguardo, Lindner ha dichiarato che “il calo delle spese per la difesa non è più appropriato”, a fronte dell'attacco della Russia contro l'Ucraina. (segue) (Geb)