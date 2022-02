Ucraina: l'Australia impone ulteriori sanzioni alla Russia, critica la risposa della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Australia ha annunciato oggi l'imposizione di ulteriori sanzioni a carico della Russia, in risposta all'invasione dell'Ucraina orientale da parte delle Forze armate di quel Paese. "Lavoreremo con i nostri partner ad un'ondata di sanzioni, e continueremo a intensificare la pressione sulla Russia", ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il primo ministro Scott Morrison. Il capo del governo australiano ha spiegato che le sanzioni varate da Canberra colpiranno "gli oligarchi il cui peso economico è di importanza strategica per Mosca". Morrison ha aggiunto che l'Australia sta lavorando con gli Stati Uniti per sanzionare anche figure chiave della Bielorussia, e con la Nato per consegnare forniture mediche e "aiuti militari non letali" all'Ucraina. Il primo ministro ha criticato la Cina per non aver "risposto con forza" all'attacco contro l'Ucraina, e per avere anzi autorizzato l'importazione di grano dalla Russia. (Res)