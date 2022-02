© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 6,2 ha colpito oggi la costa occidentale dell'Isola di Sumatra. Lo ha reso noto l'agenzia di geofisica di quel Paese (Bmkg), secondo cui il sisma non ha causato danni ingenti e non ha innescato il rischio di uno tsunami. La scossa, il cui epicentro è stato individuato ad una profondità di 10 chilometri, è stata avvertita sino in Malesia e a Singapore. (Fim)