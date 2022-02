Corea del Sud: Covid, governo prevede picco ondata pandemica a metà marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Corea del Sud, Kim Boo-kyum, ha dichiarato oggi che il picco dell'ondata pandemica in atto nel Paese potrebbe essere superato attorno alla metà del mese di marzo, e che il bilancio giornaliero dei contagi da Covid-19 potrebbe arrivare a 250mila casi. Il bilancio giornaliero dei contagi in Corea del Sud ha superato per la prima volta la soglia di 100mila la scorsa settimana, e mercoledì 23 febbraio ha toccato il record di 171.452 casi. Nei giorni scorsi il premier sudcoreano ha invitato i cittadini, evidenziando che la nuova ondata pandemica è caratterizzata da un tasso di letalità molto basso. "Sulla base dei riscontri delle autorità sanitarie tra i pazienti, il tasso di letalità della variante Omicron è circa un quarto della variante Delta, e il doppio di quello di una normale influenza; è possibile ridurlo ulteriormente con una dose aggiuntiva (di vaccino)", ha affermato il primo ministro durante una conferenza stampa. Ad oggi circa il 60 per cento della popolazione sudcoreana ha ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid-19. (segue) (Git)