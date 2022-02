Corea del Sud: Covid, governo prevede picco ondata pandemica a metà marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno autorizzato in via emergenziale la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 di Pfizer ai minori di età compresa tra cinque e 11 anni. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute, in un contesto di forte accelerazione di contagi sul territorio nazionale e di preoccupazione in vista del prossimo anno scolastico, che in Corea del Sud dovrebbe iniziare la prossima settimana. Il vaccino prodotto da Pfizer è il primo ad ottenere l'autorizzazione per la somministrazione sotto gli 11 anni in quel Paese asiatico. (segue) (Git)