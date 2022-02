Ue-Russia: Germania contro esclusione Mosca da sistema Swift

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania si oppone all'esclusione della Russia dal sistema per i pagamenti internazionali Swift, in discussione al Consiglio europeo nel quadro delle sanzioni a carico di Mosca per l'aggressione contro l'Ucraina. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è detto contrario a escludere la Russia dallo Swift. A margine del Consiglio europeo straordinario riunito a Bruxelles per concordare ulteriori sanzioni contro la Russia, il capo del governo federale ha dichiarato che nuove misure punitive dovrebbero essere riservate per “una situazione in cui è necessario fare anche altro”. Scholz ha quindi respinto le richieste degli Stati membri che sostengono l'esclusione della Russia dallo Swift, come Estonia, Lettonia e Lituania. In precedenza, il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, aveva dichiarato che chiunque si opponga a escludere la Russia dallo Swift avrà “sulle mani il sangue di uomini, donne e bambini ucraini innocenti”. Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che le sanzioni finanziarie contro la Russia già approvate hanno superato in severità l'esclusione del Paese dallo Swift. (Geb)