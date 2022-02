Ucraina: questa sera riunione straordinaria Consiglio permanente Osa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) si riunisce oggi in seduta straordinaria per esaminare l'evolversi della situazione in Ucraina. L'appuntamento, si legge in una nota, è per le 15 ora di Washington (le 21 in Italia). Ieri il segretario generale Osa, l'uruguaiano Luis Almagro, ha condannato "l'invasione" della Russia in Ucraina, lanciando un appello all'immediato "cessate il fuoco". In una nota si parla "dell'aggressione" della Russia come "un reato contro la pace internazionale. L'attacco armato perpetrato contro la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina è da ripudiare e costituisce un gravissimo atto di violazione del diritto internazionale". Quello di Mosca viene definito "il reato internazionale supremo" e rappresenta "senza dubbio un attacco contro la pace e la sicurezza, così come alle relazioni civili tra gli Stati", chiude la nota. (Nys)