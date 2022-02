Honduras: rapporto finanze statali, necessario coprire deficit di 2,6 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di questa situazione la ministra ha dichiarato che in questo momento non ci sono i fondi neanche per pagare il personale dell'educazione e della salute. Nonostante lo stato delle finanze definito come "una calamità", Moncada ha affermato che "si troveranno delle soluzioni, quello è il nostro compito e lo svolgeremo con efficienza". Inizialmente ha aggiunto la titolare del dicastero delle Finanze, grazie a un decreto di emergenza del Parlamento la Banca centrale dell'Honduras ha approvato un prestito di circa 800 milioni di dollari "per iniziare a coprire in modo ordinato le obbligazioni più urgenti", ha detto. (segue) (Mec)