Honduras: rapporto finanze statali, necessario coprire deficit di 2,6 miliardi di dollari (4)

- Nel suo discorso di insediamento Castro ha annunciato di voler concordare con i creditori una ristrutturazione del debito estero. "E' impossibile rispettare le scadenze del debito, l'unica possibilità è un accordo con i creditori", ha dichiarato Castro, che si è ripromessa di "riformare il sistema economico sulla base dell'efficienza e della giustizia sociale". La leader della coalizione Libre è tornata a denunciare "i 12 anni di dittatura che hanno portato il Paese ad essere il più povero dell'America Latina" e "costretto migliaia di onduregni a mettersi in carovana per fuggire in Messico e Stati Uniti". "Disporre di risorse economiche da investire nella gente è una delle missioni fondamentali del mio mandato" ha quindi aggiunto. (Mec)