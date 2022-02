Ucraina: sindaco di Kiev Klitschko, "edifici in fiamme colpiti da razzi russi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo effettuato con dei razzi. Sono le parole del sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, secondo cui una delle persone ferite sarebbe in condizioni critiche. "Secondo i dati preliminari, tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni critiche, a causa della frammentazione di un missile in un edificio residenziale in via Kosice, 7-A", ha spiegato il primo cittadino della capitale russa. "Le ambulanze stanno trasportando le persone in ospedale. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto. L'edificio è in fiamme e c'è la minaccia che possa distruggersi", ha aggiunto Klitschko. (Kiu)