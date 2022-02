Giappone: output industriale in calo per il secondo mese consecutivo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale del Giappone è calata per il secondo mese consecutivo a gennaio, a causa della sesta ondata pandemica causata nel Paese dalla variante Omicron del Coronavirus. Lo anticipano gli economisti consultati dalla stampa giapponese, che stiamo in media una contrazione dell'output dello 0,7 per cento, dopo il calo dell'un per cento registrato nel mese di dicembre. Tra lgi economisti cresce anche la preoccupazione per l'aumento della produzione industriale relativa all'intero primo trimestre 2021, che potrebbe risentire anche delle ostilità militari in corso in Ucraina. (segue) (Git)