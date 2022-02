Giappone: output industriale in calo per il secondo mese consecutivo a gennaio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice core dei prezzi al consumo in Giappone ha registrato un incremento dello 0,2 per cento annuo nel mese di gennaio, in un contesto di crescenti pressioni inflazionistiche legate ai prezzi dell'energia e alla debolezza dello yen. Il dato è stato pubblicato dal governo giapponese il 18 febbraio, e riflettono il boom dei prezzi dell'energia, che in Giappone hanno registrato l'incremento più sostenuto da quattro decenni a questa parte. Il tasso di inflazione ha comunque registrato una decelerazione rispetto al mese di dicembre, quando si era attestato allo 0,5 per cento. La Banca del Giappone si è data come valore obiettivo un tasso di inflazione del 2 per cento, ed è dunque improbabile una virata verso la normalizzazione delle politiche monetarie già intrapresa da altre economie avanzate. (segue) (Git)