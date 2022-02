Ucraina: Zelensky, 137 morti nel primo giorno di ostilità con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 137 civili e militari ucraini sono rimasti uccisi nella prima giornata dell'invasione Russa dell'Ucraina orientale. Lo ha dichiarato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, che ha definito "eroi" quanti hanno perso la vita. In un videomessaggio al Paese nelle primissime ore di oggi, 25 febbraio, Zelensky ha riferito che tutte le guardie di frontiera nell'isola di Zmiinyi, nella regione di Odessa, sono state uccise durante la prima fase dell'invasione russa del Paese. Il presidente ucraino ha denunciato che gli attacchi hanno colpito anche obiettivi civili: "Stanno uccidendo persone e trasformando città pacifiche in obiettivi militari. E' ripugnante, e non potrà mai essere dimenticato", ha detto Zelensky. (Res)