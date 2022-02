Ucraina: Consiglio di sicurezza Onu voterà risoluzione di condanna dell'invasione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà una risoluzione di condanna delle operazioni militari intraprese dalla Russia in territorio ucraino. Lo riferisce la stampa statunitense, al culmine di 24 ore di negoziati a New York tra i Paesi membri del Consiglio. La risoluzione includerà la richiesta di un ritiro immediato delle truppe russe dal territorio ucraino. Il voto è stato calendarizzato dagli Stati Uniti, e si scontrerà quasi certamente col veto della Russia. Fonti diplomatiche citate da "Abc News" descrivono la risoluzione come "una ulteriore opportunità di isolare la Russia sul piano internazionale". Entro pochi giorni la medesima risoluzione verrà votata anche dai 193 membri dell'Assemblea generale Onu. Resta un'incognita, per il momento, la posizione che assumeranno Cina, India ed Emirati Arabi Uniti: Pechino ha rifiutato di definire le operazioni militari russe in Ucraina una "invasione"; India ed Emirati Arabi, invece, hanno evitato condanne esplicite nei confronti di Mosca. (Nys)