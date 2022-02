Ucraina: Michel, via libera a sanzioni massicce e dolorose nei confronti della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato e di governo dell'Unione europea hanno deciso di adottare un pacchetto ulteriore di sanzioni "massicce e dolorose" contro la Russia. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario sull'Ucraina. "Dibattito lungo, grave e sostanzioso", ha commentato Michel, sottolineando ancora "la condanna" da parte dei leader Ue "di questa aggressione militare, di questa guerra lanciata usando falsi pretesti e cattive scuse". Il presidente del Consiglio europeo ha ribadito "l'unità" dei leader Ue e dell'Ue con i partner internazionali, ed ha spiegato che è stata presa "la decisione politica di adottare un pacchetto di sanzioni massicce, dolorose, contro il regime russo". Oggi, 25 febbraio, il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea darà il consenso formale. "Abbiamo anche discusso del sostegno da dare al popolo ucraino", e "abbiamo affrontato altre tematiche", come "l'importanza di mobilitare il sostegno al fianco orientale dell'Ue, in stretta connessione con la Nato", mentre "con i Paesi più direttamente colpiti ci prepariamo ad essere solidali per mettere in campo gli aiuti umanitari necessari, anche per accogliere in modo dignitoso i rifugiati", ha proseguito Michel. (Beb)