Ucraina: Michel, crisi mostra importanza dibattito su autonomia strategica

- La crisi in atto in Ucraina mostra con chiarezza la rilevanza del dibattito sulla autonomia strategica dell'Unione europea. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante la conferenza stampa a margine del Consiglio europeo straordinario sull'Ucraina. "La situazione mostra come il dibattito sull'autonomia strategica" acquisisca "la piena dimensione", ha affermato Michel, che ha fornito ad esempio il tema dell'energia, e in particolare gli sforzi per ridurre la dipendenza europea dal gas russo. "Abbiamo l'intenzione di condurre un dibattito approfondito al Consiglio europeo di marzo su varie proposte della Commissione", ha puntualizzato Michel, che ha poi menzionato anche "l'importanza di continuare ad agire per rafforzare le capacità di sicurezza e difesa" dell'Ue. "La Nato è la pietra angolare della nostra sicurezza", ma "noi pensiamo che alleanze forti poggino su alleati forti, e questa è la nostra ambizione", ha spiegato. Il presidente del Consiglio europeo ha poi affrontato il tema dell'unità di intenti della comunità internazionale: "E' importante mobilitare la comunità internazionale, tutti i Paesi che credono nel diritto internazionale, per garantire la sicurezza e il rispetto di tutti", ha dichiarato Michel. (Beb)