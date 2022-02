Ucraina: Blinken, sanzioni imposte alla Russia avranno conseguenze severe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove sanzioni economiche varate dagli Stati Uniti e dai loro alleati e partner europei nei confronti della Russia "avranno conseguenze severe". Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una intervista concessa all'emittente televisiva "Abc News". "Abbiamo colpito le 10 maggiori istituzioni finanziarie che detengono circa l'80 per cento degli asset bancari russi: non possono più effettuare transazioni in dollari, e per la maggior parte nemmeno in euro. Abbiamo privato la Russia della capacità di raccogliere capitale sul mercato internazionale", ha affermato il segretario di Stato. Blinken ha aggiunto che Mosca è stata privata anche "della possibilità di importare la tecnologia necessaria a modernizzare la sua economia, da destinare a industrie critiche come difesa e aerospazio". Secondo il segretario di Stato, tali misure "avranno un impatto molto significativo"; restano però sul tavolo del presidente Joe Biden "altre possibilità. Se (la Russia) continuerà ad aumentare la pressione, noi potremo fare altrettanto". (segue) (Nys)