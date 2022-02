Ucraina: il Giappone annuncia nuove sanzioni nei confronti della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone imporrà ulteriori sanzioni alla Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina orientale. Lo ha annunciato oggi il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, confermando così la piena adesione di Tokyo alla campagna di pressione intrapresa da Stati Uniti e Unione europea nei confronti di Mosca. Kishida ha spiegato che le nuove misure decretate dal governo giapponese includono limitazioni alle esportazioni di semiconduttori e altre merci, il congelamento degli asset detenuti in Giappone da alcune tra le maggiori istituzioni finanziarie russe, e la sospensione dell'emissione di visti d'ingresso nei confronti di una lista di persone e entità russe. L'annuncio del primo ministro giapponese segue di poche ore la condanna da parte del G7 dell'operazione militare russa in Ucraina, accompagnata dall'impegno di quel forum ad adottare sanzioni finanziarie "pesanti e coordinate" in risposta a tale "attacco ingiustificato". "Ci troviamo di fronte ad una situazione estremamente grave, con ramificazioni per l'intero ordine internazionale: non solo in Europa, ma in Asia e oltre", ha affermato Kishida. "Il Giappone deve dare prova di determinazione e non consentire alcun mutamento dello status quo tramite l'uso della forza", ha aggiunto il primo ministro.(Git)