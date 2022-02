Ucraina: von der Leyen, necessario ridurre dipendenza energetica dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve fare tutto il necessario per ridurre la sua dipendenza dal gas, dal petrolio e dal carbone russi. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa a margine del Consiglio europeo straordinario sull'Ucraina. "Oggi come oggi, siamo troppo dipendenti dai combustibili fossili russi. Gazprom ha dato prova di non essere un fornitore affidabile e dobbiamo fare di tutto per ridurre la nostra dipendenza dal gas, dal petrolio e dal carbone russi", ha detto von der Leyen. La presidente ha spiegato che l'Ue ha lavorato per "sviluppare una strategia chiara che ci renda indipendenti" dalle risorse russe. Per quanto riguarda il gas, questo significa "lavorare con i fornitori di Gnl". (Beb)