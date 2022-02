Ucraina: Blinken, Putin "vuole ricostituire l'impero sovietico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono preoccupati per l'incolumità dei funzionari governativi dell'Ucraina, alla luce dell'avanzata delle Forze militari russe verso Kiev. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una intervista concessa all'emittente televisiva "Cbs News". Il segretario ha accusato il presidente russo, Vladimir Putin, di voler "ricostituire l'impero sovietico": "Non è necessaria l'intelligence per capire che è proprio ciò che Putin vuole. Non potendolo fare, Putin tenterà di ripristinare una sfera di influenza sui Paesi limitrofi che un tempo erano parte del blocco sovietico", ha affermato Blinken, aggiungendo però che oltre l'Ucraina Mosca dovrà scontrarsi "con l'Articolo 5 della Nato". Kiev, "potrebbe essere sotto assedio" da parte delle Forze armate russe, ha ammesso il segretario, secondo cui il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al momento "resta al suo posto". "Stiamo facendo tutto il possibile per stare al fianco dei nostri amici in Ucraina e per sostenerli", ha aggiunto Blinken, che ha anche espresso preoccupazione per le notizie in merito alla cattura da parte delle forze russe della centrale nucleare di Chernobyl. (Nys)