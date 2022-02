Giappone: Covid, governo pronto a ulteriore allentamento delle restrizioni agli ingressi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Japan Business Federation (Keidanren), prima associazione di rappresentanza del mondo imprenditoriale del Giappone, ha espresso insoddisfazione per la portata delle prime misure di parziale riapertura dei confini decretate dal governo giapponese a partire dal mese di marzo. Il presidente della Keidanren, Masakazu Tokura, ha dichiarato questa settimana che le misure di controllo dei confini decretate per contenere la pandemia "non poggiano su alcuna base epidemiologica", ed ha sollecitato il governo ad allentare e semplificare ulteriormente le procedure di immigrazione per quanti intendano entrare nel Paese. Secondo il presidente della Keidanren, la decisione del governo di elevare il limite massimo di ingressi giornalieri da 3.500 a 5mila persone a partire dal mese prossimo "non è abbastanza", pur riconoscendo che le misure decretate la settimana scorsa costituiscono "un primo passo verso il ripristino della libertà delle persone di condurre viaggi internazionali". (segue) (Git)