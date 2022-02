Usa: regolatori indagano operazioni finanziarie di Elon Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I regolatori del mercato finanziario degli Stati Uniti hanno intrapreso accertamenti in merito alle compravendite di azioni del fondatore e amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ipotizzando il reato di insider trading. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui l'indagine si concentra sulla massiccia vendita di azioni di Tesla effettuata da Musk lo scorso anno. L'operazione, del valore di 108 milioni di dollari, aveva innescato un brusco ritracciamento del titolo dell'azienda in borsa. Musk aveva preceduto la vendita - pari a circa il 10 per cento della sua partecipazione all'azienda - con un sondaggio su Twitter. Secondo i regolatori Usa, Musk potrebbe aver anticipato privatamente la pubblicazione del sondaggio al fratello, a sua volta un membro del consiglio direttivo di Tesla. (Nys)