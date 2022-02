Ucraina: Di Maio, mentre Occidente preparava pace Putin pensava a guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, preparava la guerra mentre l’Occidente preparava la pace. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo a “Porta a Porta” su Rai 1. “Mente i leader occidentali preparavano la soluzione diplomatica lui preparava l’offensiva”, ha detto il titolare della Farnesina. “Non possiamo far altro che isolare la Russia, che deve capire il costo di quello che sta facendo, capire che in questo momento non ha solo scatenato un conflitto in Europa e che non ci sono solo gli Stati Uniti, e l’Unione europea ma anche forze democratiche più potenti al mondo come Australia e Giappone”, ha aggiunto il ministro.(Res)