Ucraina: Di Maio, nostra ambasciata a Kiev pienamente operativa

18 ottobre 2021

- L'ambasciata italiana a Kiev "resta pienamente operativa". Lo ha assicurato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo a “Porta a Porta” su Rai 1 e precisando che "è stata spostata dalla sede tradizionale in una più sicura". Il titolare della Farnesina ha fatto appello agli italiani presenti nel paese affinché rimangano al sicuro. "Bisogna rimanere in casa e non cercare di fuggire in macchina. E' necessaria la massima prudenza", ha affermato Di Maio.(Res)