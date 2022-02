Ucraina: da Usa sanzioni a 24 soggetti bielorussi, colpito il ministro della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa bielorusso, Viktor Gennadievich Khrenin, è uno dei 24 fra soggetti ed enti bielorussi colpiti dal nuovo pacchetto di sanzioni statunitensi, in risposta all'aggressione russa in Ucraina. Il Dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato le nuove misure come contromisura al "sostegno e facilitazione" da parte di Minsk per l'invasione dell'Ucraina. Tra glie enti sanzionati ci sono le due banche statali bielorusse Belinvestbank e Bank Dabrabyt.(Nys)