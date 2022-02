Ucraina: segretario di Stato Usa Blinken sente omologo turco Cavusoglu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che Blinken ha “condannato fermamente l'attacco premeditato, non provocato e ingiustificato della Russia all'Ucraina”, spiega la relativa nota ufficiale. Il segretario di Stato ha sottolineato che le azioni distruttive della Russia si ripercuoteranno in tutta Europa e nel mondo in generale. Blinken ha quindi ringraziato la Turchia per il suo forte sostegno in difesa della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina.(Nys)