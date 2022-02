Ucraina: Zelensky, sabotatori russi già entrati a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato di ritenere possibile che che gruppi di sabotaggio russi siano entrati nella capitale Kiev. In una dichiarazione video in tarda serata Zelensky ha dichiarato: "Secondo le nostre informazioni, il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1, la mia famiglia come obiettivo numero 2. Vogliono distruggere politicamente l'Ucraina distruggendo il capo di Stato. Abbiamo informazioni che gruppi di sabotaggio nemici sono entrati a Kiev". (Rum)