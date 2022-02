Ucrain: Giappone impone nuove sanzioni alla Russia per aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone imporrà nuove sanzioni alla Russia per la sua aggressione militare a danno dell'Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro Fumio Kishida. "Oltre alle sanzioni annunciate il 23 febbraio, il nostro Paese le sta intensificando nei seguenti modi: congelamento di capitali, divieto di rilascio di visti a cittadini ed enti russi, congelamento di beni di organizzazioni finanziarie, stop ai beni che possono essere utilizzati per scopi militari scopi ", ha detto Kishida in conferenza stampa. (Git)